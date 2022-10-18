مدينة دبي للإعلام و«دبي لينكس» يطلقان الهاكاثون الإبداعي 26 الجاري

المصدر: ( دبي - وام )

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أعلنت مدينة دبي للإعلام عن تنظيم الهاكاثون الإبداعي يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مهرجان دبي لينكس العالمي للإبداع، في مجمّع دبي للمعرفة، بمشاركة طلاب من جامعات في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية.

ويستعرض الهاكاثون الإبداعي، حملات مبتكرة وحائزة على جوائز، بهدف تنمية وتطوير المواهب الإبداعية الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترمي المسابقة إلى تحفيز الطلبة على تبني أساليب وطرق تفكير إبداعية في مجالات التصميم والإعلام والإعلانات والعلاقات العامة.

وسيحظى الطلاب خلال هذا الهاكاثون بفرصة استثنائية لاستعراض قدراتهم وتفكيرهم الإبداعي أمام لجنة تقييم تضم أبرز خبراء القطاع في «ميتا» والكثير غيرها، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في 27 أكتوبر الجاري على أن توزع الجوائز على هامش حفل توزيع جوائز مهرجان «دبي لينكس» العالمي للإبداع والمرتقب في العام 2023.

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