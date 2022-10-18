جمعية الصحفيين تشارك في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب

المصدر: (دبي - البيان )

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تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب، والذي يعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية من 18 دولة عربية.

وتشارك جمعية الصحفيين الإماراتية بوفد يضم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة برئاسة محمد الحمادي. وينعقد المؤتمر كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد في السنوات المقبلة واختيار أمانة عامة جديدة.

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