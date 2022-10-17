«الاتحادية للرقابة النووية» يستعرض مستجدات «براكة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اجتمع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، واطلع على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، إذ تعمل الوحدتان الأولى والثانية بشكل تجاري، فيما حققت الوحدة الثالثة مرحلة الحرجية أو ما يعرف بالتشغيل المبدئي، حيث تم توصيلها مؤخراً بشبكة الكهرباء.

وأكد مجلس الإدارة أهمية ضمان أمن وأمان تشغيل محطة براكة للطاقة النووية.

كما وافق مجلس الإدارة على إصدار نسخة معدلة للائحة المعنية بالقيادة والإدارة للأمان النووي في المنشآت النووية واللائحة المعنية بالخدمات الفنية للوقاية من الإشعاع، وسوف تدخل اللائحتان حيز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.

اتفاقية

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية بين الهيئة والمعهد الوطني الفرنسي للعلوم النووية والتقنية للتعاون في مجالات التعليم والتدريب في المفاعلات النووية والوقود والمواد النووية.

وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية بناء القدرات الإماراتية في هذا المجال المهم.

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