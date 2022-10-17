شرطة دبي تعزز الوعي بحقوق المكفوفين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومدارس حماية للبنات، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، فعاليات وورش عمل ومسابقات، لتعزيز الوعي بحقوق المكفوفين، والدفع بفئات المجتمع المختلفة لترسيخ دمجهم في العمل والتعليم، وكافة المجالات الأخرى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.

وأكد سيف جمعة الفلاسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، أن مشاركة المجلس في هذه الفعالية، يأتي ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتعزيز دورنا كجهة صديقة لأصحاب الهمم، والمشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات العالمية والوطنية، لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، وإيصال رسالة واضحة، أن هذه الفئة عنصر فعال في مسيرة البناء والتنمية.

وعي

من جهتها، أعربت الأستاذة صفية المنصوري مديرة مدارس حماية للبنات، عن سعادتها بالمشاركة والاحتفال بهذا اليوم الرامي إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وإرشاد الطالبات بكيفية مساعدة الكفيف، إلى جانب تنظيم ورش عمل عن العصا البيضاء، قدمها أعضاء من نادي دبي لأصحاب الهمم، فئة الإعاقة البصرية، إضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهية مع طالبات الحلقة الثالثة.

وفي ذات السياق، أوضحت فاطمة أبوحجير، منسقة المبادرة، أن هذا اليوم، يعتبر رسالة واضحة للمجتمعات، لاتباع قواعد التعامل مع المكفوفين، وتقديم المساعدة لهم في الطريق، أو في المرافق العامة، لتشجيعهم على الانخراط في المجتمعات بشكل واسع.

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