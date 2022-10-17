«إيواء» يعقد جلسة تبادل معرفي مع «أبوظبي للطفولة المبكرة» و«جورجتاون»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، ممثلي هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وجامعة «جورجتاون»، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال علوم ودراسات تنمية الطفولة، على صلاحياته ودوره في حماية ورعاية فئة الأطفال المعرّضين للعنف والإيذاء وتم بحث أطر التعاون المشترك في المستقبل.

واستعرض المركز - خلال جلسة تبادل معرفي - خدماته وأحدث آليات ونظم حماية الطفل لديه والتدريبات المتاحة للاختصاصيين في هذا المجال والتشريعات والسياسات التي يعمل في إطارها، والقنوات المتاحة لاستقبال الحالات ومن أهمها المنصات الرقمية.

حرص

وأكد المركز حرصه على وقاية الطفل من خلال التدخل المبكر في حالة الأطفال المعرّضين لخطر العنف، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل، والرعاية اللاحقة. وتشمل برامج الرعاية اللاحقة تقييماً شاملاً لكل طفل في البيت والمدرسة ومتابعة الظروف المحيطة به.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع والتحديات المتعلقة بحماية الطفل، وبحث أفضل الممارسات التي من شأنها أن تحسّن مستوى الخدمات المقدمة ودراسة التحديات القائمة وكيفية الاستفادة من دور الشركاء في تخطيها وطرح الحلول المناسبة.

وقام المشاركون عقب الاجتماع بجولة ميدانية في دار إيواء الأطفال التابع للمركز، للاطلاع على المرافق والتجهيزات المتاحة فيه لتوفير بيئة مريحة وآمنة للأطفال خلال فترة الإيواء بينما يخضعون لبرامج الرعاية الشاملة، وذلك لضمان مطابقتها لأفضل المعايير العالمية.

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