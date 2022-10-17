«مليار وجبة» تواصل تقديم العون للمحتاجين حول العالم

المصدر: (دبي ــ البيان)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقديم العون للمحتاجين على امتداد خريطة الدول التي تنشط فيها المؤسسة، فقد أنجزت مبادرة «مليار وجبة» توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة في 7 دول آسيوية، بالتعاون مع المؤسسة، التي تولت عمليات التوزيع والتنسيق مع الجمعيات الخيرية في الدول المشمولة، ووفرت المبادرة، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة في عدد من مدن وقرى الهند، وباكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والفلبين، وكمبوديا، بصيغة طرود غذائية وتموينية، يستفيد منها نحو 75000 شخص.

مبادرة «مليار وجبة» توزع أكثر من 2.5 مليون وجبة في 7 دول آسيوية

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