شرطة دبي تتسلم من خلف الحبتور 100 سيارة

المصدر: دبي - البيان

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تسلمت القيادة العامة لشرطة دبي 100 سيارة ميتسوبيشي من طراز باجيرو، من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تقديراً لجهود شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وستشكل السيارات الجديدة التي تبرع بها الحبتور، إضافة متميزة إلى أسطول شرطة دبي ودورياتها المنتشرة في مناطق إمارة دبي كافة، وذلك في سعي لدعم جهود شرطة دبي في تنفيذ التوجه الاستراتيجي «مدينة آمنة».

وكان في استقبال رجل الأعمال الإماراتي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وسلطان الحبتور ومحمد خلف الحبتور وأحمد خلف الحبتور وعدد من الضباط والمسؤولين.

شراكة

في هذا السياق قال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، «أحيي شرطة دبي كمؤسسة وكل عناصرها بقيادة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على كل ما يبذلونه من أجلنا. أنتم العين الساهرة على راحتنا والتي لا تتوانى في الحفاظ على أمننا. شراكتنا مع شرطة دبي مستمرة ونحن سعداء دائماً بدعم هذه المؤسسة الوطنية التي تعتبر فخراً لكل المؤسسات الأمنية في الدولة والعالم».

وأضاف: «واجبنا كرجال أعمال أن نقف مع دولتنا متعاضدين، فالعمل المجتمعي في فكر ووجدان أبناء هذا الوطن، لا يمكننا أن نغفل عن الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية وعلى رأسها شرطة دبي، ومن هنا جاءت هذه المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص بشكل عملي، وآمل أن ترسخ قيمة العطاء وحب الخير لدى الأجيال الجديدة».

وختم قائلاً: «ننعم في دبي بأفضل مستويات جودة الحياة، والذي يعتبر أول وأهم عناصرها الأمن والأمان، وأؤمن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والتكاتف مع القطاع الحكومي لخدمة الوطن والمواطن وتساهم مثل هذه المبادرات في دعم القطاع الأمني للقيام بمهامه على أكمل وجه».

وبهذه المناسبة، توجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: بالشكر والعرفان إلى رجل الأعمال خلف الحبتور لتزويده شرطة دبي بسيارات من شأنها تعزيز أداء العمليات الشرطية، ودعم توجه شرطة دبي الاستراتيجي «مدينة آمنة».

وأكد معاليه أن خلف الحبتور منذ قيام الاتحاد له إسهامات كثيرة في مختلف القطاعات، سواء المجتمعية أو الإنسانية، إيماناً منه بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز جهود القطاع الحكومي.

إسهامات

أكد معالي عبدالله المري أن خلف الحبتور من أبرز الشخصيات الإماراتية المعروفة بمبادئها وتوجهاتها الخيرية، وإسهاماتها اللافتة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها المجال الأمني، الذي حظي باهتمامه كثيراً، لاسيما أن له دوراً حيوياً وإيجابياً في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة المجتمع، وحرصه على المشاركة في تحقيق مصلحة كل من يعيش على أرض دولتنا.

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