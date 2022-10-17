بدء تصفيات مسابقة مراكز مكتوم لحفظ القرآن

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت دائرة الشؤون والإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن بدء التصفيات النهائية لمسابقة مراكز مكتوم السنوية لحفظ القرآن الكريم، في دورتها الـ 22 لعام 2022 م، بإجمالي 172 متسابقاً للذكور، و339 متسابقة من الإناث.

وقال حمد محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، إنه تم فتح باب الترشيح والتقديم لهذه المسابقة، في أغسطس الماضي، للذكور والإناث، عن طريق موقع الدائرة، وتأتي هذه المسابقة، ضمن استراتيجية الدائرة لتحقيق مكانة ريادية، ونهج إسلامي سمح، وذلك بابتكار منظومة التعليم والتثقيف الديني الريادي في إمارة دبي.

فروع

وأشار إلى أن المسابقة تقام سنوياً، وتشتمل على عدة فروع، منها الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ولجميع الفئات العمرية، والفرع الثاني في حفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم، ولجميع الفئات العمرية أيضاً، والفرع الثالث في حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم، والفرع الرابع في حفظ عشرة أجزاء، والفرع الخامس في حفظ خمسة أجزاء، والفرع السادس في حفظ ثلاثة أجزاء من مواليد عام 2011 فصاعداً، والفرع السابع في حفظ جزء عم من مواليد 2014 فصاعداً، والفرع الثامن في تلاوة الخمسة أجزاء الأخيرة من مواليد 1969 وما دون وللموطنين فقط، والفرع التاسع في حفظ نصف جزء عم، وهي مخصصة لأصحاب الهمم ولجميع الفئات العمرية.

أما الفرع العاشر، فهو للمتسابقين في المتون العلمية، وهي النسخ المعتمدة من إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، ومنها نسخة (الجزرية)، لجميع الفئات العمرية، ونسخة (التحفة) من مواليد 2006 فصاعداً. ونوه الخزرجي بأن الموعد النهائي للإعلان عن الفائزين في المسابقة، وحفل التكريم، سيكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

شروط

أكد حمد الخزرجي أن هناك شروطاً للتقدم في المسابقة، منها أن يكون المتقدم منتسباً إلى حلقات مراكز مكتوم، ومن الملتزمين بالحضور اليومي، وأن يكون متقناً للحفظ والتلاوة والتجويد، ولا يحق للمتقدم الاشتراك في أكثر من فرع في المسابقة الواحدة، وألا يكون قد فاز في الفرع نفسه سابقاً، أو فرع أعلى منه، كما يسمح لأصحاب الهمم بالمشاركة في جميع الأفرع.

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