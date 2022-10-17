الاتصال الهاتفي الأفضل للمرضى في حجز المواعيد

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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تتيح المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة للمرضى بوابات عدة من أجل الحصول على المواعيد الطبية، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو التطبيق الذكي، بهدف تقليل الوقت والجهد على المرضى، لأنها تقوم بشكل تلقائي بتذكير المريض بالمواعيد عبر الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، وتسمح بمشاركة جدول مواعيد الأطباء مع مرضاهم في جميع أيام الأسبوع.

«البيان» بدورها استطلعت آراء قرائها عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع «تويتر» حول حجز المواعيد الطبية عبر الاتصال الهاتفي أم التطبيق الذكي، حيث فضلت نسبة كبيرة منهم الاتصال الهاتفي.

وأظهر الاستطلاع عبر موقع الصحيفة الإلكتروني تفضيل 57 % من المستطلعين الاتصال الهاتفي لحجز مواعيدهم، فيما رأى 43 % أن التطبيق الذكي أنسب لهم.

ولدى استطلاع القراء عبر صفحة «البيان» في «تويتر» رأى 52.5 % منهم أن الاتصال الهاتفي الأنسب لحجز المواعيد الطبية فيما اعتبر 47.5 % التطبيق الذكي الوسيلة المفضلة لهم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة: في عملية حجز المواعيد هناك نوعان من المرضى الأول الجيل الجديد من الشباب (ذكور وإناث)، وكلهم يفضلون الحجز عبر التطبيق الذكي، لأنهم يحبون التواصل غالباً من خلف الشاشات، ولكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الخمسين فيفضلون الاتصال الهاتفي لأنهم جيل اجتماعي أكثر ويحبون التواصل والحديث والتفاعل، لذلك يفضلون الاتصال وربما أيضاً لعدم درايتهم ومعرفتهم بالتقنيات الجديدة.

وأضاف: رغم أن الجيل الجديد يفضل الحجز عن طريق التطبيقات إلا أنه عندما يأتي لزيارة الطبيب لا يفضل التطبيب عن بُعد بل يفضل أن يرى الطبيب وجهاً لوجه.

وأشار إلى أن التطبيق الذكي عادة يوفر للمريض الدخول إلى ملفه الصحي، والاطلاع على المعلومات الواردة فيه، والتعرف إلى الفحوص الدورية التي حان موعدها، والتأكد من الأدوية التي يمكن إعادة تعبئتها، ومتابعة المواعيد وطلبها، أو إعادة جدولتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية التي يتردد عليها عبر الجهات الصحية الرسمية، لافتاً إلى أن الإمارات ممثلة بالجهات الصحية تواكب المتغيرات السريعة الحاصلة في النظام الصحي، حيث يلبي نظام حجز المواعيد الذكي الحاجة إلى وجود بوابة توفر الوقت والجهد على المرضى والوصول للخدمات الطبية عالية الجودة في كل مرافقها الصحية، خصوصاً وأن التطبيق الذكي يسهل عملية حجز المواعيد بشكل ذكي وفوري في أقل من 40 ثانية.

متغيرات

بدوره، قال الدكتور فهد قولي المدير الطبي في مستشفى فقيه الجامعي: إذا كان المريض يعرف الطبيب ومتأكد من الاختصاص فالتطبيق الذكي أفضل، ولكن في حال كان المريض لا يعرف اسم الطبيب ولا التخصص المطلوب فهنا يفضل أخذ موعد عن طريق الاتصال الهاتفي، مشيراً إلى أن جميع الخيارات تهدف إلى توفر الوقت والجهد على مرضانا للوصول للخدمات الطبية عالية الجودة.

وقال الدكتور فهد قولي: يمتاز التطبيق الذكي بتقليل الوقت والجهد على المرضى لحجز المواعيد عوضاً عن الطريقة التقليدية، ويقلل من عدم الحضور بنسبة كبيرة جداً، لأن النظام يقوم بشكل تلقائي بتذكير المريض بالمواعيد من خلال الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، كما يمنع النظام حجز المواعيد في الوقت نفسه، كما يسمح بمشاركة جدول مواعيد الأطباء مع مرضاهم في جميع أيام الأسبوع.

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