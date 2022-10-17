بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي للمنهاج البريطاني اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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قررت مدارس خاصة في أبوظبي تدرس المنهاج البريطاني، منح طلابها إجازة لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم وحتى الجمعة نهاية الأسبوع، فيما يسمى «عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول»، وهذا التقويم معتمد لدى معظم المناهج البريطانية داخل الدولة وخارجها، والهدف منها، منح الفرصة للطلبة لالتقاط الأنفاس والتجديد الأكاديمي، خصوصاً أن الطلبة حصلوا على اختبارات وتقييمات تسبق هذه العطلة.

وأخبرت إدارات المدارس، أولياء الأمور عبر «الإيميل» والرسائل النصية، أن المدرسة معطلة، ولن تكون هناك حصص دراسية بداية من اليوم وحتى 21 أكتوبر الجاري، على أن تستقبل المدرسة طلابها في اليوم التالي، وذلك وفق التقويم المدرسي المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

مكاسب

وأرجع مديرو مدارس، أن العطلة ستنعكس بالإيجاب على الطلبة، حيث تمنحهم الفرصة للراحة الكافية، وأيضاً استغلالها في المراجعة الأكاديمية، وتصفية الذهن، والتخلص من أعباء الدراسة خلال الفترة الماضية، كما أنها مفيدة لإدارات المدارس في عقد الدورات التدريبية للكادر التعليمي، ومراجعة الخطط والأهداف، وطالبوا الطلبة بتخصيص وقت من العطلة، التي تمتد إلى أسبوع، في القراءة والبحث عن المعرفة، بعيداً عن المقررات الدراسية، وذلك بهدف رفع المستوى الثقافي، وتنمية المهارات لدى الطلبة، خصوصاً صغار السن، ما يقودهم إلى تحصيل مهارات اجتماعية وثقافية.

في السياق، أكد أولياء أمور ترحيبهم بعطلة منتصف الفصل الدراسي، إذ وصفوها بفرصة للراحة الجسدية والذهنية، خصوصاً الطلبة صغار السن من «الكي جي وحتى الصف الثالث»، للتخلص من أعباء الدارسة والواجبات المدرسية، حيث يقضون ساعات دوام مدرسي طويلة، تضعهم في دائرة الإرهاق، وغالب هؤلاء الطلبة صغار السن، يعانون لكثرة الأعباء الدراسية وحداثتهم بالمدرسة، وهي أيضاً مفيدة لذوي الطلبة من «الأمهات»، والذين يشاطرون أبناءهم مسؤولية الدراسة أولاً بأول، فيما أشار أولياء أمور، إلى أنها أيضاً مفيدة للطلبة من الصف الرابع وما فوق، في القراء والبحث عن المعرفة، بهدف توسيع مداركهم، وإكسابهم المهارات الثقافية والاجتماعية.

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