تعاون بين «مركز الشباب العربي» و«جامعة حمدان الذكية»

المصدر: دبي - البيان

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وقّع «مركز الشباب العربي» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدبي مذكرة تفاهم لتمكين الشباب بمهارات البحث العلمي وأدواته التي توظف تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والغامر والمعزز في إنجاز أبحاث علمية وتطبيقية تسهم في تسريع التنمية.

وقّع مذكرة التفاهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائبة رئيس مركز الشباب العربي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور عدد من كوادر المركز والجامعة، وذلك في مركز شباب دبي الإبداعي في أبراج الإمارات.

وتحدد مذكرة التفاهم 3 مجالات رئيسية للتعاون بين الجامعة والمركز؛ ممثلاً بمجلس الباحثين الشباب العرب ومنصة أبحاث الشباب العربي، وهي البحث العلمي عبر التعاون في إجراء مشاريع بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بمشاركة فئة الشباب، والدورات التدريبية، من خلال الشراكة في تصميم وتقديم دورات وبرامج تدريبية في مجال مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التنسيق في الندوات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في الفعاليات الأكاديمية والأنشطة العلمية.

تطور

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي أن امتلاك الشباب للتقنيات والأدوات الذكية يمكّنهم من تنفيذ أبحاث علمية تحسّن الحياة وتطور الحاضر وتبني المستقبل وتفتح آفاقاً جديدة في مختلف المجالات، كما باتت ضرورة لتعزيز تنافسية المواهب الشابة والأفكار الإبداعية الواعدة التي يرغب الشباب بتطبيقها لدعم مجتمعاتهم.

وقالت معاليها: «باتت الجامعات اليوم بمثابة حاضنات اقتصادية وإبداعية لتمكين الشباب والمهتمين في مختلف مجالات البحث العلمي وتعزيز مساهماتهم في تنمية أوطانهم واكتساب مهارات نوعية تنعكس على زيادة تنافسية الفرد والمجتمع».

من جانبه، أكد الدكتور منصور العور أهمية التعاون بين جامعة حمدان بن محمد الذكية ومركز الشباب العربي، كونه يستهدف تمكين جيل الشباب باعتباره أولوية، وتطوير مهارات البحث العلمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والتي باتت تمثل محركاتٍ لنماء الدول والاقتصادات وتقدم المجتمعات.

وأوضح أن الجامعة تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع المركز، ومواصلة توظيف إمكاناتها وخبراتها دعماً لترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي والبحثي وريادة الأعمال لدى الشباب العربي.

حرص

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص مركز الشباب العربي على توسيع تطوير آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة لتعزيز مهارات وكفاءات الشباب العربي، وبما يدعم مبادراته كمجلس الباحثين الشباب العرب، الذي أطلقه في فبراير 2021 لتحديد أولويات البحث العلمي التي يحتاجها الوطن العربي، ومنصة أبحاث الشباب العربي، التي أطلقها في نوفمبر 2019 .

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