«صحة دبي» تفوز بجائزة «مؤسسات المستقبل 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أضافت هيئة الصحة بدبي إلى رصيد جوائزها جائزة «مؤسسات المستقبل 2022»، وهي ضمن جوائز «تحول تك 2022» التي تُمنح سنوياً للمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات الريادة في توظيف تقنيات التحول التكنولوجي على مستوى الشرق الأوسط، حيث فازت الهيئة عن فئة أفضل توظيف لتقنيات المستقبل في القطاع الصحي، وذلك عن مشروعها «النموذج الرقمي الصحي المشترك». وتقوم جوائز «تحول تك» بتكريم الممارسات الريادية التي أسهمت في تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة عبر كافة القطاعات. وجاء فوز الهيئة بهذه الجائزة المرموقة بعدما أحدث النموذج الرقمي المستحدث، تحولاً ملحوظاً في عملية الربط بين الأنظمة الإلكترونية التي تجمع بيانات القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص.

متطلبات

وحصدت هيئة الصحة بدبي هذه الجائزة بعد استكمال متطلبات معايير التقييم، حيث إن النموذج المبتكر كان له فائق الأثر في الأداء الاستثنائي للنظام الصحي بدبي، وأنه ومن خلال هذا الابتكار تحققت أسرع معدلات الاستجابة، حيث أظهر التقييم أن 100 % من القرارات تم اتخاذها وفق بيانات آنية تضم نسب الإشغال وغيرها من البيانات المهمة للقطاعين الحكومي والخاص معاً.

مشروعات

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة حريصة على تنفيذ كل ما هو مبتكر من أفكار ومشروعات وبرامج تطويرية، مؤكداً أن الشمولية والتكامل هما العنوان الرئيسي لمبادرات الهيئة، وهما العنوان الذي يتسق مع توجهات الدولة وتطلعات دبي، فيما يخص التحولات الرقمية والتوجهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت الدكتورة فاطمة آل شرف مديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي، أن النموذج المشترك نجح في ضم الأنظمة الرئيسية لإدارة الصحة العامة والقطاع الصحي في دبي تحت مظلة واحدة منها نظام سلامة لإدارة السجلات الصحية في القطاع الحكومي ونظام حصانة لإدارة الصحة العامة وتسجيل مسارات الحالات ونظام إدارة المختبرات.

نموذج

تُعد جائزة «تحول تك 2022»، الرابعة التي فازت بها الهيئة عن نموذجها الرقمي، الذي سبق وأن فاز بجائزة «الإمارات تبتكر» عن فئة أفضل ابتكار لتحقيق القيادة الرقمية، وجائزة الأعمال الدولية «جولدن بريدج» عن فئة أفضل استجابة حكومية لجائزة «كوفيد 19» وجائزة إدارة المستشفيات الآسيوية عن فئة التحول الرقمي في المجال الصحي.

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