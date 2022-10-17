«أبوظبي لطب الكوارث» يطلق ملتقى تخصصياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلق مجلس أبوظبي لطب الكوارث ملتقى طبياً تخصصياً، بحضور ما يزيد على 100 كادر طبي وإداري ومهني من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وبإشراف أكاديمية طب الكوارث ومجلس الإمارات لطب الكوارث، وباعتماد المركز الوطني لطب الكوارث التابع للمؤسسة الوطنية لطب الكوارث.

وتضمن الملتقى، الذي استمر على مدى يومين محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية طبية تخصصية وتمارين حية في مجال طب الكوارث وطب الطوارئ والكوارث، حيث ركزت الفعاليات على الأساليب العلمية المتبعة في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث لصقل خبرات الكوادر الطبية.

جاهزية

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج جاهزية، أن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية نجح منذ تأسيسه عام 2020 في إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال طب الكوارث وطب الطوارئ وطب الإصابات من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا من أبرز الجامعات والمراكز الطبية التدريبية إلى إمارة أبوظبي بشكل خاص، ومختلف إمارات الدولة بشكل عام، واستطاعت جاهزية في فترة وجيزة تأسيس مراكز تدريبية وبحثية متخصصة ومجالات طبية استشارية ساهمت بشكل فعال في صناعة قادة من الكوادر الوطنية تتولى مهام استدامة البرامج التدريبية، واعتمادها ميدانياً افتراضياً من أبرز المؤسسات العالمية كجامعة جورجيا، وجامعة هارفرد، والكلية الأمريكية لطب الطوارئ، والكلية الأمريكية لطب الأسرة، والجمعية الأمريكية للعناية المركزة، والمؤسسة الأمريكية للكوارث، والجمعية الأوروبية للجراحة والإصابات والعناية المركزة، والمركز الإسرائيلي لطب الإصابات والكوارث.

كفاءات

يهدف مجلس أبوظبي لطب الكوارث إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة محلياً ودولياً وتأهيلهم علمياً وعملياً وبحثياً من خلال منهج موحد ومعتمد دولياً وفق أفضل المعايير الدولية لزيادة جاهزيتهم للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث والأزمات من خلال محاضرات علمية وورش عمل تدريبية ودورات تخصصية وتمارين حية.

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