«جائزة خليفة».. مشاركة ودعم لزراعة النخيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الأولى، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر 2022 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة حرصها على دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تبادل الخبرات، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية وفق أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور.

وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن مشاركة الجائزة تأتي دعماً للمهرجان، وذلك انطلاقاً من موقع المسؤولية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للجائزة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي لمهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الأولى، وذكر أن الجائزة تولت تنظيم القرية العالمية للتمور لتعزيز حضور التمور الإماراتية الفاخرة، والاطلاع على تجارب وخبرات مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور، إلى جانب إتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لإجراء لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمري وتجار التمور.

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