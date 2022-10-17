محاضرة حول مستقبل إعداد رواد الفضاء بالإمارات الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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يلقي رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري محاضرة في متحف المستقبل يوم الأربعاء المقبل حول مستقبل إعداد رواد الفضاء بدولة الإمارات ومستقبل السفر في الفضاء الخارجي.

وتأتي مشاركة المنصوري بالتعاون مع «متحف المستقبل» و«مركز محمد بن راشد للفضاء» ضمن سلسلة «حوارات المستقبل» التي ينظمها المتحف، في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على نماذج عربية وعالمية ملهمة وتقديم أفكار رائدة لخبراء في القطاعات الأكاديمية والعلمية والثقافية، والاجتماعية، والتنموية، وغيرها.

وتهدف الحوارات إلى استكشاف آفاق وفرص تخيّل وتصميم المستقبل والاستفادة من خبرات وأفكار وتجارب الرواد الذين يساهمون في صناعته في مختلف المجالات.

ويروي كذلك هزاع المنصوري قصة صعوده إلى الفضاء في فعالية قرائية ملهمة إضافية يشارك فيها الأطفال ويستضيفها معرض المحطة الفضائية المدارية «أمل» في الطابق الخامس لمتحف المستقبل، والتي تحاكي محطة فضائية في العام 2071 تمكن الزوار من التفاعل مع مهامها والانضمام إلى طاقمها والاندماج في أنشطة ومهام فضائية تلهم أجيال المستقبل في قطاع استكشاف الفضاء.

كما تتضمن الفعالية معرضاً مصغراً لمقتنيات من تجربته في الفضاء الخارجي. ومن ضمن المعروضات بدلته الفضائية التي ارتداها خلال الرحلة، وأنواع الأطعمة التي تناولها في الفضاء، ومجموعة صور توثق مهمته الفضائية.

وينظم المتحف «حوارات المستقبل»، كمنصة جامعة للخبراء من المنطقة العربية والعالم من مختلف التخصصات والمجالات، وتدعم الحوارات أهداف المتحف بإطلاق حراك فكري ومعرفي في المنطقة يوظف أحدث ما تقدمه التكنولوجيا ويجمع العقول العربية الفذة لتوحيد طاقاتها الإبداعية ومعارفها العلمية وخبراتها العملية للمساهمة في تصميم مستقبل مجتمعاتهم.

وغطت سلسلة الحوارات موضوعات مستقبلية مهمة مثل علاقة البشرية بالروبوتات، ومستقبل الواقع المختلط، وحالة العلوم في العالم العربي، ومستقبل التنقل، ودور الميتافيرس، ومستقبل التعاملات المالية والتكنولوجيا، وحالة العالم العربي عام 2022، وجهود الاستثمار في المستقبل في دبي.

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