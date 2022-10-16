شرطة دبي تبحث التعاون مع رئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالوكالة في شرطة دبي، الخبير الدكتور إيريك أوفرلاند، رئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية (WFSF)، وذلك بحضور المقدم أنور صالح النمر، مدير الشؤون الإدارية، والمقدم عمر بالعبيدة السويدي، إلى جانب أمل فاضل المزروعي، مديرة إدارة البحوث والدراسات المستقبلية.

ورحب العقيد حمدان الغسيه بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيل التعاون المشترك بينها وبين كل الهيئات والمؤسسات؛ الداخلية والخارجية، وأيضاً على المستويين الدولي والإقليمي، ترسيخاً لمبدأ الشراكة، والتبادل العلمي المشترك.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد حصول شرطة دبي على عضوية مؤسسية في الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، بحيث تسهم هذه العضوية في فتح المجال للمشاركة بالدراسات المستقبلية عالمياً، استناداً إلى معايير معتمدة، ترتكز على الكفاءات العلمية في مجال استشراف المستقبل وكفاءات التدريب المهني، بهدف الاطلاع على منهجيات الدراسات المستقبلية، والبرامج والطرق المستحدثة في مجال علوم استشراف المستقبل، والدراسات الدولية في مجال التحليل الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي، وبحث سبل التعاون المشترك، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

وأوضحت أمل فاضل المزروعي مديرة إدارة البحوث والدراسات المستقبلية بالمركز أن التعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية سيعود بفائدة كبيرة على شرطة دبي، نظراً إلى خبرة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1973م، وأهدافه في تشجيع وتعزيز وتطوير الدراسات المستقبلية كمجال أكاديمي ومهني متعدد التخصصات في جميع أنحاء العالم، وهو شريك استشاري لليونيسكو والأمم المتحدة، ويضم شبكة عالمية من خبراء استشراف المستقبل في أكثر من 60 دولة.

وفي ختام اللقاء؛ تقدم الخبير الدكتور إيريك أوفرلاند، رئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال والحفاوة.

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