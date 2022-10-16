«الإمارات للسرطان» تزور الأطفال المرضى في مستشفى توام

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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قام وفد من جمعية الإمارات للسرطان، صباح أمس، وبالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وضمن إطار المبادرات المجتمعية المشتركة بين الجمعية والفريق، بإطلاق مبادرة «شوفتكم سعادة»، والتي تهدف إلى زيارة عدد من أطفال مرضى السرطان في مستشفى توام.

وكان ضمن الوفد، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة ماجدة سعيد الشامسي، والدكتور سالم ناصر العامري، ومريم إبراهيم الناصري، وعدد من الأعضاء والمتطوعين والمتطوعات. وكان في استقبال الوفد عدد من الأطباء والعاملين بالأقسام الطبية في مستشفى توام.

واصطحب الطاقم الطبي أعضاء الوفد إلى غرف أطفال مرضى السرطان، للاطمئنان عليهم، ومواساتهم، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، وتشجيعهم والرفع من معنوياتهم، إلى جانب تقديم الهدايا التذكارية للأطفال، متمنين لهم الصحة والعافية والشفاء العاجل.

خدمات

وأشاد الشيخ سالم بن ركاض بالخدمات الصحية المتطورة في مستشفيات الدولة، والتي تأتي بناء على حرص واهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال، باستخدام أحدث أساليب التشخيص والعلاج والوقاية، وفق المعايير العالمية، والارتقاء النوعي المستدام.

وأضاف: «كما أريد التنويه بقيام الجمعية خلال الشهر الماضي، بتنفيذ عدد 52 زيارة للمرضى في المستشفيات والمنازل، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية على مستوى الإمارات، لمساندة ودعم مرضى السرطان، والتخفيف عن كاهل أسرهم. وليس هذا فحسب، إذ تعمل الجمعية باجتهاد لمساعدة مصابي السرطان، خاصة فئات الدخل المحدود المسجلين رسمياً لدى الجمعية، حيث توفر لهم المؤازرة الشهرية، والخدمات الاجتماعية والمعيشية، من خلال دفع جزء من إيجار السكن أو تأمين كلفة بطاقة التأمين الصحي، كذلك الدعم المعنوي، والمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تقوم بها الجمعية».

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