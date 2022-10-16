شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

المصدر: وام

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استعرضت شرطة أبوظبي عبر برنامج "بلادنا أمانة" الذي يبث في إذاعة اف ام أبوظبي موضوع "حماية الأبناء من مخاطر الألعاب الإلكترونية".

وتحدث في الحلقة المقدم أحمد مبارك القبيسي رئيس قسم مكافحة جرائم الأطفال في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية الذي أكد أن الألعاب الإلكترونية تشكل خطورة على الأطفال مثل الابتزاز.

وحث أولياء الأمور على عدم اعتبار الألعاب الإلكترونية مجرد ألعاب عادية يقضي الأطفال وقتهم معها فهي سلاح ذو حدين قد يستفيد منها الطفل وأيضا قد تشكل عليه خطورة، مؤكداً أهمية الانتباه إلى نوعية الألعاب التي يختارها الأبناء.

وذكر أن أولياء الأمور يمكنهم حماية أطفالهم من مخاطر الألعاب الإلكترونية عن طريق تنزيل برامج الرقابة الأبوية ومصادقة الأبناء خلال ممارسة هذه الألعاب ومعرفة أصدقائهم الذين يلعبون معهم الألعاب الإلكترونية.

وقال الدكتور أنس محمود فكري مدير الصحة العامة والبحوث بالإنابة بالمركز الوطني للتأهيل أن ألعاب الإنترنت أو الألعاب الإلكترونية أصبحت أكثر الألعاب الرقمية المنتشرة عالميا من خلال ممارستها عبر مختلف الأجهزة اللوحية الذكية والحواسيب والهواتف الذكية.

وأشار إلى أهمية إيجاد بدائل للألعاب الإلكترونية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية مثل الرياضة والقراءة والرياضة والرسم وغيرها من أنشطة وهوايات لا تتطلب استخدام أي نوع من أنواع الألعاب الإلكترونية .

وأكد ماجد محمد السويدي الرئيس الأول للمجموعة بمدينة دبي للإعلام اهتمام المدينة بصناعة المحتوى الإعلامي إلى جانب التركيز على المحتوى المفيد للألعاب الإلكترونية للشريحة الكبيرة التي تمارسها حيث يتم التواصل مع أصحاب الخبرات من مطوري الألعاب الإلكترونية عالمياً بإدخال محتوى هادف يتناسب مع مجتمعنا.

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