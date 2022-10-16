محمد بن راشد: وصول أي إماراتي للعالمية تصويت للدولة

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية، مؤكداً سموه أن وصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي في كافة المجالات.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر «تويتر»: «فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. محمد جزء مهم من فريق عمل حكومة الإمارات.. ووصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي في كافة المجالات».

تهنئة

كما بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للحسيني.ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «أبارك للأخ محمد هادي الحسيني انتخابه رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. العالم اليوم يثق في قدرات أبناء الإمارات لقيادة المؤسسات وفرق العمل الدولية، تمنياتي للأخ محمد بالتوفيق في مهامه في المجموعة».

شكر

وتوجه معالي محمد بن هادي الحسيني بالشكر للدول الأعــضاء والـبنك الدولي على انتخابــه رئيساً للجنة التنمية للعامين المقبلين، وأكد أن دولـة الإمارات العربية المتحدة تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات الدولية لتمكين اقتصادات الدول من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على جميع الأصعدة.

وستكون دورة الرئاسة على مدار عامين، وسيعمل معاليه مع أعضائها من الوزراء ومجلس محافــظي البنك والصندوق الدوليين على استكمال وإدارة برامــــج اللجنة تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.

وتضم لجنة التنمية التي تأسست في عام 1974 وكانت تعرف بـ«اللجنة الوزارية المشـتركة لمجلسي محافظي البنك والصندوق» 25 عــضواً على المستوى الوزاري من وزارات المالية أو التنمية من أعضاء البنك والصندوق الدوليين.

قضايا

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية تمثل العضوية الكاملة في مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، كما أن جدول أعمالها يستند إلى القضايا والمواضيع التي يوجه بها كل من رئيس اللجنة، ورئيس البنك ومدير الصندوق والمجالس التنفيذية للبنك والصندوق.

وتشمل القضايا التي تحرص اللجنة على التباحث حولها مواضيع شاملة لدور مجـموعـة البنك الدولي في مواجهة الأزمات المستقبلية، والرقمنة والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة وسياسات الصناعة والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.

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