«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع «إس إيه بي -إس إي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، سبل تعزيز التعاون مع شركة «إس إيه بي -إس إي».

جاء ذلك، خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مع كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي عضو المجلس التنفيذي لشركة «إس إيه بي -إس إي» (SAP SE)، بحضور عدد من مديري ومهندسي الهيئة.

وأكد الطاير أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية بين الجانبين في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها.

وثمّن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «إس إيه بي»، التي بدأت عام 2009، والذي شهد تطبيق الهيئة (نظام SAP Wave 1)، لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، لقياس ودمج وأتمتة جميع عمليات الهيئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها..

ومن ثم تطورت العلاقة بين المؤسستين لاحقاً، لتشمل مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).. ومنذ عام 2018، أصبحت شركة «مورو» المزود المعتمد لمنصة «إس إيه بي-هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية.. وهذا العام، تم اعتماد شركة «مورو»، من قبل شركة «إس إيه بي»، شريكاً لبرنامج رايز (RISE)، كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات، لتقديم خدمات «إس إيه بي» السحابية والآمنة.

ونوه بأن «إس إيه بي»، قدمت دعمها لمركز البيانات الأخضر، التابع لشركة «مورو»، أكبر مركز يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مصمم للحصول على شهادة Tier-III من معهد «أب تايم»، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز