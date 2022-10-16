داوود الهاجري: جهود حثيثة في مراقبة سلامة الأغذية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تولي بلدية دبي قطاع الأغذية أهمية كبرى، ويعد تنظيم وتطوير كل جوانبه في مقدمة أولوياتها، عبر جهودٍ حثيثة ومكثفة في مراقبة سلامة الأغذية في دبي ومؤشرات الأمن الغذائي، من خلال اتباع معايير وضوابط عالية الجودة».

جاء ذلك بمناسبة «يوم الغذاء العالمي»، مشيراً إلى تطبيق أفضل التقنيات الرقمية لإيجاد وابتكار الحلول التي تطور أنظمة الغذاء، في ظل متغيرات عالمية متسارعة تستلزم العمل على ضمان سلامة وكفاية ومرونة القطاع.

كما لفت إلى أن البلدية تعمل كجزء أساسي من مهامها، على إدارة منظومة موارد بيئية وغذائية مستدامة متنوعة.

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