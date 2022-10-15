سفارة الإمارات في أثينا تدعو مواطني الدولة في كريت إلى توخي الحيطة جراء العواصف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهابت سفارة الإمارات في أثينا مواطني الدولة المتواجدين في جزيرة كريت بتوخي الحيطة والحذر جراء العواصف وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت السفارة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية والتواصل مع السفارة والتسجيل في خدمة تواجدي.

وأفاد رئيس بلدية سيتيا قناة "سكاي تي في" أن "الوضع خارج عن السيطرة وظواهر (الطقس) في المنطقة استثنائية".

وتحدثت تقارير إعلامية يونانية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.

وحض المسؤول الرفيع في منطقة إيراكليو، نيكوس سيريغوناكيس السكان على الحد من تحركاتهم. وقال "إنه يوم صعب".

وأكدت أجهزة الطوارئ أنها في حالة تعبئة، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر الأحد في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس.

ويفيد علماء بأن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يفاقم أحوال الطقس الصعبة مثل موجات الحر والجفاف التي شهدتها بلدان عدة، ويحذرون من أن هذه الظروف ستصبح أكثر تكرارا وشدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز