محمد بن راشد: فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال سموه "فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. محمد جزء مهم من فريق عمل حكومة الإمارات .. ووصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي في كافة المجالات.

وانـتخب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيساً للجنة الــتنمية ضــمن المــنتدى الــوزاري لمجــموعــة الــبنك الــدولــي والــذي يهــدف إلــى تـحقيق تـعاون واجـماع دولـي بـشأن الـقضايـا المـرتـبطة بـالـتنمية.

وسـتكون دورة الـرئـاسـة عـلى مــــدار عــــامــــين وســــيعمل معاليه مــــع أعــــضائــــها مــــن الــــوزراء ومجــــلس مــــحافــــظي الــــبنك والــــصندوق الــــدولــــيين عــــلى اســــتكمال وادارة بــــرامــــج الــــلجنة تــــجاه الــــتنمية الاقــــتصاديــــة المســــتدامــــة والشاملة بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.

تـضم لـجنة الـتنمية الـتي تـأسسـت فـي عـام 1974 وكـانـت تـعرف بـ " الـلجنة الـوزاريـة المشـتركـة لمجــلسي مــحافــظي الــبنك والــصندوق - 25 عــضواً عــلى المســتوى الــوزاري مــن وزارات المــالــية أو التنمية من أعضاء البنك والصندوق الدوليين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز