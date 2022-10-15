شرطة دبي : 65% انخفاضا في عدد البلاغات الجنائية خلال الربع الثالث

المصدر: وام

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أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي وبحرفية عالية، مثمنا جهودهم في حفظ الأمن والأمان بالإمارة، ما ساهم في انخفاض عدد البلاغات الجنائية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

واستعرض النقيب حمد عبد الله العليلي من إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الاجتماع، النتائج التي حققتها الإدارة في مجال تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المُقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.

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