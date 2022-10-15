سيف بن زايد: محمد بن زايد.. حضور مدرع بالجلال

المصدر: دبي - البيان

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نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على حسابه في «تويتر»، أبياتاً شعرية، أشاد فيها بالحضور العالمي البارز، والاحترام الكبير الذي يحظى به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدى قادة العالم، واصفاً الحضور الذي يتمتع به صاحب السمو رئيس الدولة، بأنه «حضور مدرع بالجلال، تكسر القادات عنده حـبـر مـرسـومها». وقال سموه:

الرجال أهل النظر تعرف تقيس الرجال

والعقول تترجم احجامها بـعـلـومـها

المواقف عند اهلها تبادل وارتـجـال

والحشيمه رافقت رمزنا من يومها

وين ما وجَّـه حـضـوره مدرع بالجلال

تكسر القادات عنده حـبـر مـرسـومها

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