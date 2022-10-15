الإمارات ترسخ الوعي بسلامة المرضى عبر تشريعات وإجراءات استباقية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تشارك دولة الإمارات في فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى الذي ينطلق غداً (16 أكتوبر) ويستمر حتى 22 أكتوبر بهدف إذكاء الوعي على المستوى المحلي والعالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وصلاتها بسلامة المرضى، حيث تهدف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى حماية أولئك الذين قد يكونون عرضة لاكتساب العدوى في المجتمع.

وأكدت جائحة «كوفيد 19» صلابة الإجراءات الوطنية في مكافحة العدوى، حيث قدمت الدولة نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الجائحة.

معايير

وعمدت دولة الإمارات خلال العقدين الماضيين إلى تعزيز سلامة المرضى عبر مجموعة من التشريعات والإجراءات الاستباقية والمعايير لضمان منع العدوى والحفاظ على سلامة المرضى، وتجلى ذلك في مكافحة جائحة «كوفيد 19» التي انتشرت في جميع أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، ونجحت الجهود الصحية في الدولة في تحييد العدوى والسيطرة عليها من خلال سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقاية الفعالة لمكافحة الفيروس والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، ما أظهر قوة وصلابة تلك الإجراءات في التصدي للفيروس.

وتعتبر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية الأكثر تواتراً والتي تهدد سلامة المرضى في جميع أنحاء العالم، حيث إن هناك حوالي 5 % إلى 15 % من المرضى المقبولين في مستشفيات العناية الفائقة في البلدان المتقدمة يكتسبون عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية في أي وقت من الأوقات.

واعتمدت مستشفيات الدولة سلسلة من إجراءات السلامة والأمان التي تهدف إلى حماية المرضى والعاملين الصحيين، وشمل ذلك أعمال التطهير والتعقيم عند الدخول إلى المنشآت الطبية، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة عند المداخل ووضع حواجز زجاجية بين موظفي الاستقبال والمرضى عن التسجيل، وإعادة تصميم الغرف تماشياً مع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وقاية

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إنه في الوقت الذي يحشد العالم فيه جهوده لمواجهة الأمراض السارية التي تشكل تهديداً على الصحة العامة، نواصل في دائرة الصحة في أبوظبي، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة، جهودنا في ضمان صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها من خلال العديد من التدابير التي تشمل القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية، والإبلاغ عنها، ووضع السياسات للوقاية منها، وإطلاق البرامج والمبادرات الصحية، وتعزيز برامج التطعيم.

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