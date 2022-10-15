قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي نائب رئيس الشرطة الإيطالي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي المحافظ فيتوريو ريتزي نائب رئيس الشرطة والمدير المركزي للشرطة الجنائية الإيطالي.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء.. اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، والعقيد جاسم محمد الهرمودي نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني مدير إدارة المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.

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