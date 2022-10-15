عبدالله المري: حريصون على تأهيل الكوادر العسكرية وتسليحهم بأفضل المعارف

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج دورة الإعداد الأساسي لصف الضباط رقم 1 /‏ 2022 من شرطة دبي، وإدارة أمن المواصلات، ودورة الشرطة النسائية رقم 2 /‏ 2022، وذلك بحضور كازيمبي كازيمبي وزير الشؤون الداخلية والتراث الثقافي في جمهورية زيمبابوي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، وأولياء أمور الخريجين. وأكد معالي الفريق المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية، وتسليحهم بأفضل العلوم والمعارف التخصصية التي تتطلبها طبيعة عملهم، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، منوهاً بتقديم خدمات أمنية تفوق مستوى التوقعات، للحفاظ على مكتسبات وسمعة شرطة دبي، والمساهمة في تحقيق الأمن في ربوع الإمارات.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، وحثهم على الجد والتفاني.

كوكبة

كما أوضح اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن تخريج هذه الكوكبة من الكوادر الرجالية والنسائية، يأتي تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان، انطلاقاً من دور الأكاديمية في رفد الإدارات العامة ومراكز الشرطة بالكوادر الشرطية المؤهلة، للمساهمة في حفظ النظام وبسط القانون وتحقيق العدالة، ونشر قيم التسامح والسلام.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني للإمارات، ثم نزول معالي الفريق عبدالله المري، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور غيث السويدي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، انطلق الخريجون لتقديم بعض العروض العسكرية، ثم تفضل معالي القائد العام لشرطة دبي، بتكريم الأوائل، من الدورة.

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