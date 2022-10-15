الإمارات تؤكد أهمية الحوار في تعزيز السلام

المصدر: أستانا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دولة الإمارات في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «السيكا» والتي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الكازاخية «أستانا» وأعلنت في بيانها الختامي عن أهمية الحوار والتوافق والتشاور وبناء الثقة والشراكة المتساوية بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في قارة آسيا.

كما تم إطلاق عملية المفاوضات المنظمة والشاملة والشفافة للتحول التدريجي والمتزايد والقائم على توافق الآراء للمؤتمر إلى منظمة دولية إقليمية واتفق دول الأعضاء على تعزيز العمل المشترك من أجل البحث عن حلول مشتركة للتحديات التي تواجهنا في القرن الحادي والعشرين نحو منطقة آمنة ومزدهرة والسعي إلى التسوية السلمية للنزاعات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وترأس وفد الدولة معالي سهيل محمد فرج المزروعي - وزير الطاقة والبنية التحتية حيث أشاد معاليه في كلمة الدولة خلال القمة أمام رؤساء دول الأعضاء بجهود جمهورية كازاخستان خلال رئاستها للسيكا خلال الفترة 2022-2020 وهنأها على تجديد رئاستها للسنتين القادمة مثنياً على جهود كافة الدول التي ساهمت في تطوير أعمال القمة فيما هنأ معاليه دولة الكويت الشقيقة بانضمامها كعضو للسيكا.

وأضاف معالي سهيل المزروعي: «يمر العالم اليوم بمرحلة انتقالية، ولذلك يجب أن نضع التعاون والترابط والتعايش كسمات أساسية مميزة للنظام الاقتصادي الناشئ. حيث تُستخدم الدبلوماسية الآن، أكثر من أي وقت مضى، كأداة قوية لتعزيز العلاقات بين الدول وبناء الجسور حول العالم».

التزام

كما نوه معاليه في كلمته بسياسة دولة الإمارات الخارجية والتي تقوم على أساس الالتزام بالقانون الدولي وعلى مبادئ مثل احترام سيادة الدول، والحوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية. وأضاف معاليه عن سعي دولة الإمارات بدور أكثر فاعلية في القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والتكنولوجيا المتقدمة والتركيز بشكل أكبر على الازدهار الاقتصادي وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى دور الإمارات الفعال في مجال تغير المناخ ومنها استضافة دولة الإمارات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» وإطلاق المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، الاستثمار المتنوع في مصادر الطاقة الجديدة والنظيفة.

كما نوه معاليه باستضافة الإمارات أكبر حدث سنوي للاستدامة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وباستعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 العام المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز