أنور قرقاش: إنجاز واضح للدبلوماسية الإماراتية في خدمة المواطن

المصدر: دبي - البيان

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وجه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تحية محبة وتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيداً بإنجازات الدبلوماسية الإماراتية.

وقال معاليه في تدوينة عبر «تويتر»: «الدبلوماسية الإماراتية فاعلة لأنها تتحرك على أكثر من مستوى، فإلى جانب البعد الاستراتيجي والاقتصادي والثقافي نرى إنجازها واضحاً على مستوى خدمة المواطن وتسهيل حركته وسفره عبر العالم، تحية محبة وتقدير إلى الشيخ عبدالله بن زايد وكافة منتسبي السلك الدبلوماسي».

وأعلنت أمس سفارة الإمارات في طوكيو أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، سيتمكن مواطنو دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة، على أن لا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوماً.

وارتفع عدد الدول التي تسمح للمواطنين بالدخول إليها سواء بدون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول إلى 176 دولة، من 175 دولة من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة.

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