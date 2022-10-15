11 مناقصة تطرحها «الطاقة والبنية التحتية» خلال أكتوبر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تطرح وزارة «الطاقة والبنية التحتية»، خلال أكتوبر الجاري، 11 مناقصة للعديد من المشروعات، بينها إنشاء مبانٍ حكومية، وتقديم خدمات استشارية هندسية، فضلاً عن صيانة وتأهيل لموانئ صيادين، وسدود في مناطق مختلفة بالدولة، فيما سيتم طرح هذه المناقصات إلكترونياً، عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتشمل المناقصات المطروحة، تقديم خدمات استشارية لدراسة وطرح مشروع خفض التكاليف في المباني الاتحادية (الرتروفت)، من خلال الالتزام بمعايير وزارة المالية في تقديم دراسات الجدوى المالية للمشروع، وتجهيز الوثائق حسب المتبع في وزارة الطاقة والبنية التحتية، فيما على مقدم طلب الاشتراك استيفاء الاشتراطات التالية، فيما تم تحديد موعد فتح المظاريف ليكون 17 أكتوبر.

خدمات

وتتضمن كذلك مناقصة لتقديم خدمات استشارية هندسية، لإعداد دراسة تخصصية، وتصميم حلول الحمايات الدائمة لموانئ الصيادين، وسيكون موعد فتح المظاريف 29 أكتوبر، وتأتي هذه الدراسة المطلوبة، في إطار مشروع إعادة تأهيل موانئ الصيادين بالدولة، وبهدف توفير وتطوير الخدمات، وظروف عمل الصيادين، للوقوف على الحالة الراهنة للموانئ، وتحديد أولويات معالجة التحديات المتعلقة. وتتكون المناقصات كذلك، من طرح العقد السنوي لصيانة السدود والمنشآت المائية لعام 2023 - 2024، في المنطقتين الشرقية والغربية، بينما تحدد موعد فتح المظاريف ليكون 18 أكتوبر.

بالإضافة إلى مناقصة لإنشاء وإنجاز مركز دفاع مدني حتا، وسيكون موعد فتح المظاريف 25 أكتوبر المقبل. وتضم كذلك صيانة وإضافة لمركز البدية الصحي بمنطقة البدية، وصيانة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، فضلاً عن صيانة وإضافة لمصلى العيد بالحديبة في رأس الخيمة، وصيانة وإضافات لمسجد الإيمان بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين، وصيانة مركز دبا الحصن الصحي بإمارة الشارقة، وصيانة مبني الحجر الزراعي والبيطري بمنطقة خطم الشكلة في العين، فيما يشترط على مقدم طلب الاشتراك بهذه المناقصة، أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة نشاط المقاولات في أبوظبي أو العين، بينما تحدد موعد فتح المظاريف، ليكون في 26 أكتوبر المقبل.

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