10.4 ملايين درهم مساعدات «بيت الخير» في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أكدت إدارة شؤون الأفرع في جمعية بيت الخير أن حجم الإنفاق في فرع الجمعية بعجمان بلغ هذا العام حتى نهاية سبتمبر 10.418.030 درهماً، استفادت منه 2290 أسرة وحالة، لتضاف إلى ما حققه فرع عجمان منذ تأسيسه من عطاء متواصل بلغ حتى الآن 222.114.561 درهماً، واستفادت منه 41626 أسرة وحالة.

دعم الأسر

وقالت حليمة الظنحاني، مدير شؤون الأفرع لـ «البيان»: «تأسس فرع جمعية بيت الخير في عجمان عام 2013، ليشكل إضافة جديدة للأفرع التي تغطيها الجمعية في معظم مناطق الدولة، ويكون الفرع الرابع بعد تأسيس أفرع دبي والفجيرة ورأس الخيمة.

حيث بلغ عدد الأسر المواطنة المستحقة للمساعدة في عجمان ومن في حكمها 900 أسرة، مشيرة إلى عقد اتفاقية الشراكة المتجددة مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية للنهوض بأوضاع الأسر المواطنة محدودة الدخل في الإمارة، ويغطي فرع عجمان حالياً كافة مناطق الإمارة، ماعدا منطقة المنامة التي هي أقرب جغرافياً إلى رأس الخيمة، ومنطقتي مصفوت ومزيرع اللتين هما أقرب إلى فرع حتا».

وذكرت أن عدد الحالات الشهرية المسجلة في فرع بيت الخير بعجمان يبلغ حوالي 139 أسرة، تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، وهناك جزء منها يتلقى مساعدات غذائية شهرياً، كما تسهم الجمعية في دعم الأسر والفئات الضعيفة مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل والمطلقات والعمال والمرضى المقيمين، حيث بلغ عدد الأسر والحالات التي اضطرت للمساعدات الطارئة في فرع عجمان هذا العام 1066 أسرة وحالة، أنفقت عليها الجمعية حتى نهاية سبتمبر 5.640.930 درهماً.

العمل الخيري

من جانبها، أشادت آمنة البلوشي، مدير فرع عجمان، بتعاون حكومة عجمان مع الفرع، وقالت: هناك علاقات تنسيق وتكامل بين حكومة عجمان ومؤسساتها الإنسانية والمجتمعية مع إدارة الجمعية، حيث تدعم حكومة عجمان الموقرة نشاط فرع عجمان بشكل متواصل، وهناك تعاون وثيق مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، ومجلس تنسيق العمل الخيري في إمارة عجمان، وهذا التنسيق والتعاون الإيجابي مع حكومة عجمان ومؤسساتها من الأسباب الرئيسة لنجاح الجمعية بالنهوض بأوضاع الأسر المواطنة ومحدودة الدخل في إمارة عجمان، التي تشهد نهضة متنامية وتولي العمل الخيري والإنساني اهتماماً خاصاً.

يذكر أن عمل الجمعية في إمارة عجمان بدأ بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وقد اختارت إدارة الجمعية طاقم تشغيل الفرع من كوادرها المدربة التي تعيش في الإمارة، وتبرع رجل الأعمال عبيد الزعابي بتقديم شقة يملكها في عجمان كمقر مؤجر للفرع بدون مقابل حتى عام 2021، حيث تم نقل أعمال الفرع إلى مقره الجديد في وقف المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي دشنته الجمعية كأول وقف لها في المناطق الشمالية.

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