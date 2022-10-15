سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس بنغلاديش

المصدر: داكا - وام

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قدّم عبدالله علي الحمودي أوراق اعتماده إلى محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر الرئاسة بالعاصمة داكا.

ونقل الحمودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس جمهورية بنغلاديش وتمنياتهما لبلاده وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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