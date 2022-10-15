«الحصن» يفوز بجائزة أفضل تطبيق ذكي ضمن «ستيفي»

المصدر: دبي - البيان

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فاز تطبيق الحصن بجائزة أفضل تطبيق ذكي لعام 2022 في فئة «الاستجابة الحكومية الأكثر قيمة» التي تقدمها جوائز «ستيفي» للأعمال الدولية وهو إنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في مجال التحول الرقمي، كما يرسخ كفاءة الجهود المتميزة المبذولة في مكافحة الجائحة والحد من انتشارها.

ويحظى تطبيق الحصن وهو التطبيق الرسمي لنتائج فحوصات «كوفيد19» وشهادات التطعيم والإعفاءات، وإحدى المنظومات الرقمية الوطنية الحديثة التي قامت حكومة دولة الإمارات بإطلاقها منذ بداية انتشار الجائحة، بثقة ومصداقية وموثوقية عالية داخل الدولة وخارجها، كما يتوفر التطبيق باللغة العربية والإنجليزية والهندية.

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