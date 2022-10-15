بوتين يشكر محمد بن زايد على الوساطة بشأن أوكرانيا

المصدر: دبي، أستانا - البيان، وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه ممتن لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كوسيط في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الأسرى.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي بكازاخستان إن روسيا ممتنة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدوره كوسيط في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الأسرى.

وتابع قائلاً: «دولة الإمارات بالطبع مستعدة للعب دور الوساطة، ولا بد لي من القول إن صاحب السمو رئيس دولة الإمارات مهتم ومشارك بذلك، بما في ذلك القضايا الإنسانية وتبادل الأسرى، نحن ممتنون له».

وأعرب الرئيس الروسي عن الشكر لكل من الإمارات وتركيا والصين والهند لجهود الوساطة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقال إن الإمارات وتركيا والصين والهند دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في بطرسبورغ يوم الثلاثاء الماضي خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى روسيا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد بوتين خلال اللقاء أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية. وأضاف بوتين في مستهل اللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

«أنا على دراية برغبتكم في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل»، وتابع: «أود أن أشير إلى أنه عامل جوهري بالفعل، يتيح لنا باستغلال تأثيركم من أجل التحرك قدماً نحو حل الموقف».

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