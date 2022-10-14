برنامج تدريبي للمنشآت في القطاعات الصناعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت هيئة البيئة - أبوظبي ورشتي عمل تدريبيتين للتعريف ببرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته خلال شهر يونيو تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة ويهدف إلى الاحتفاء بالمنشآت الصناعية ذات العمليات التشغيلية الخضراء، والتي يتم من خلاله منح هذه المنشآت امتياز استخدام علامة المصانع الخضراء للتسويق لشركتها ومنتجاتها.

حضر ورشتي العمل، التي عقدت عبر منصة زووم، أكثر من 135 منشأة صناعية من مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي حيث تم خلال ورش العمل استعراض أهمية البرنامج والغرض منه وتوضيح طريقة التقديم وشرح المتطلبات والمعايير اللازم توفرها للحصول على العلامة البيئية.

ويعمل البرنامج على مساعدة المستهلك في التعرف على المنشآت الصناعية ذات العمليات التشغيلية الخضراء وفق معايير بيئية خاصة حيث تسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج التحفيزي إلى تعـزيز وعي المســتهلك بالقـضايا والآثــار البـيئية للمنشــآت والآثـار المـترتبة على اختياراتهم وبالتالي تشــجيع المنشآت على تطـبيق عمليات التصنيع الخضراء عن طريق التـأثير على قـرارات المسـتهلك في اختيار السلع وتقديم الدعم للمنشـآت المـبتكرة والمـتقدمة بـيئياً من خـلال التـطوير المسـتمر للمعايير وتحفيز روح المنافسة بين المنشآت.

ومن المتوقع أن يساهم تطبيق هذا البرنامج في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية برفع نسبة الامتثال البيئي في المصانع وتقليل الانبعاثات الناجمة ومن ضمنها انبعاثات الغازات الدفيئة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبشكل خاص أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

تقييم

وركزت ورشتا العمل على معايير التقييم الخاصة بالبرنامج والتي تشمل أربعة فئات وتتضمن الفئة الأولى ترشيد الاستهلاك والتي تحتوي معايير خاصة بالإدارة الأمثل للموارد الطبيعية من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة استخدامها خلال عمليات التصنيع. وتحدد الفئة الثانية معايير خاصة بالحد من التلوث عن طريق تحديث الإجراءات والعمليات بشكل مستمر لضمان تطبيق أفضل الممارسات البيئية ومن خلال التحكم ومراقبة الانبعاثات لمختلف المحاور البيئية. وتركز الفئة الثالثة من البرنامج على الالتزام البيئي للمنشأة في حين تركز الفئة الرابعة على معايير الابتكار.

كما تم خلال ورش العمل استعراض البرنامج الإلكتروني لتقديم طلبات العلامة البيئية وتفصيلاً لخطوات التقديم، وعملية التقييم، إضافة إلى استخدامات العلامة البيئية وكيفية الحفاظ عليها.

ويمكن للمنشآت الصناعية التقديم للحصول على العلامة البيئية النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات. وستقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الطلبات وزيارة المنشآت المشاركة للتأكد من التزامها بمعايير البرنامج. ويتم منح العلامة البيئية لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع.

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