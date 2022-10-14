أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأسنان التجميلي

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، أعمال المؤتمر العالمي الـ 12 لطب الأسنان التجميلي، وذلك بحضور أكثر من 2000 مشارك، و17 مختصاً في قطاع طب الأسنان التجميلي، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجمع المؤتمر، الذي يعقد في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، نخبة من أطباء الأسنان والاختصاصيين والخبراء في قطاع طب الأسنان التجميلي، ويناقش المقومات الأساسية للقطاع وآخر مستجداته.

وجاء الإعلان عن الفعالية، خلال مؤتمر صحافي أقيم في أبوظبي، بحضور الدكتور عصام طاشكندي رئيس المؤتمر، ومبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والمهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة.

وقال مبارك الشامسي: نواصل استقطاب فعاليات متنوعة، تزود الهيئات والدوائر العلمية بمنصات متكاملة، لمشاركة أبحاثها ورؤاها مع العالم، انطلاقاً من أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بـ 2,000 من الوفود والمتحدثين بالمؤتمر، لمناقشة آخر المستجدات في مجال طب الأسنان التجميلي، حيث يمنحنا هذا الحدث العلمي المرموق، فرصة تسليط الضوء على تجارب وجهتنا السياحية والترفيهية والثقافية الملهمة، التي تلبي تطلعات زوارها، على اختلاف اهتماماتهم.

وتأسس مؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي، والذي يتم تنظيمه كل سنتين في عام 1994، من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان التجميلي، والأكاديمية الأوروبية لطب الأسنان التجميلي، والأكاديمية اليابانية لطب الأسنان التجميلي، ويضم الآن عدداً كبيراً من الدول، والتي ستشارك في دورة 2022، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وآيسلندا والصين وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والدنمارك وإيطاليا.

وقال الدكتور عصام طاشكندي: يتميز برنامج المؤتمر، بقائمة متميزة من المتحدثين المشهورين عالمياً، والذين سيطرحون مواضيع متنوعة في طب الأسنان التجميلي، كما سيحصل المشاركون على 17 ساعة معتمدة وشهادة ADA، تعادل 14.5 ساعة تعليم مستمر.

وسيتيح المؤتمر الفرصة للمندوبين وصناع القرار، بزيارة المعرض، ومقابلة زملائهم في القطاع، والتعرف إلى أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المتطورة في القطاع. كما سيناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع المميزة، والتي تعود بالنفع على كافة العاملين في هذا القطاع، كالأطباء والتقنيين والإداريين المهتمين بطب الأسنان التجميلي، وطب الأسنان الرقمي، وطب اللثة، وعلاج الوجه متعدد التخصصات الرقمية، وتصميم الابتسامة، وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى سبل التخطيط المناسب للعلاج، وغيرها الكثير.

كما يضم المؤتمر عدداً من كبار أطباء الأسنان، واختصاصيي التركيبات البدلية، والخبراء من مختلف أرجاء العالم، ليناقشوا مختلف المواضيع الملحة في مجال طب الأسنان التجميلي، إلى جانب الكشف عن آخر التطورات والتكنولوجيات في هذا القطاع.

ومن جانبه، قال المهندس أنس المدني، إن المؤتمر سيعمل على ترك بصمة تاريخية، ليس فقط في أبوظبي، ولكن في الشرق الأوسط ككل، ما يثبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي البؤرة المثالية لاستضافة الفعاليات المميزة، التي تعود بالنفع على الجميع.

ونوه بحجم سوق الأبحاث المتعلقة بقطاع طب الأسنان التجميلي، حيث تتوقع الدراسات أن تتخطى القيمة العالمية لهذا السوق 43 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2026، وبمعدل نمو يبلغ 8 % سنوياً.

وينظم مؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي، من قبل اندكس للمؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والأكاديمية العربية لطب الأسنان التجميلي، وبرعاية كل من شركة Straumann وIvoclar وNeoss وSaremco وTotal Core General Trading.

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