مكتوم بن محمد خلال زيارته جيتكس: محمد بن راشد قاد جهود التحول الرقمي في الإمارات وأثر رؤيته يمتد للعالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاد جهود التحول الرقمي في الإمارات.

وأشار سموه خلال زيارته جيتكس جلوبال إلى أن أثر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمتد للعالم اليوم.

ورافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في زيارته لأجنحة شركات التكنولوجيا العالمية في معرض جيتكس جلوبال. وزار سموه عدداً من أجنحة الحكومات واطلع على تجاربها لتوظيف التقنيات في تطوير أعمالها وخدماتها.

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