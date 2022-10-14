9 ملايين سجل و39 ألف كادر طبي و482 منشأة صحية في منصة نابض

المصدر: دبي-البيان

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تمكنت هيئة الصحة بدبي، وفي وقت وجيز، من ضم 482 منشأة صحية في دبي إلى منصتها الرقمية المخصصة لتبادل البيانات الصحية الموحدة "نابض"، التي اشتملت أيضاً على أكثر من 39 ألف من الكوادر الطبية والمهنيين الصحيين، وأكثر من 9 ملايين سجل طبي، فضلاً عن ضم 115 مؤسسة موردة للأنظمة الطبية الرقمية.

جاء ذلك ضمن العرض التفصيلي الذي قدمته الهيئة في منصتها بمعرض (جيتكس جلوبال 2022)، والذي كان محل اهتمام بالغ من رواد المعرض، من المسؤولين والمتخصصين، الذين أشادوا بمستوى التحول الرقمي الذي حققته هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب من الأنظمة المتقدمة.

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