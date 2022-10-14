وضع حجر الأساس لمستشفى للأطفال في مصر

المصدر: (دبي ــ البيان)

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بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أسهمت الإمارات بتصميم مستشفى رعاية الأطفال «بامبينو جيسو» في مصر، ووضع حجر الأساس، ليقدم خدماته إلى الأطفال في مختلف دول المنطقة، وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، عبر حساب سموه على «تويتر»: «بدعم سيدي الشيخ محمد بن زايد، أسهمت الإمارات عبر وزارة اللامستحيل بتصميم مستشفى رعاية الأطفال (بامبينو جيسو) في مصر الشقيقة، ووضع حجر الأساس، ليقدم خدماته إلى الأطفال في مختلف دول المنطقة، بالتعاون مع مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية، وشركتي إندكس الوطنية، وCHSS الماليزية».

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