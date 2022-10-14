«معاً» تطلق شهادة لتصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن الإطلاق الرسمي لمنظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في إمارة أبوظبي، التي تعد الأولى من نوعها في الإمارات، وذلك خلال حفل خاص أقامته الهيئة اليوم في منارة السعديات في أبوظبي، بحضور الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة.

وتعد «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي» اعتماداً واعترافاً رسمياً بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، ما يتيح لها إمكانية استخدام شعار «علامة أبوظبي الاجتماعية» في دلالة على تصنيفها كمؤسسة اجتماعية في أبوظبي. وتشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدرة على التنافسية عبر باقة من المميزات والحوافز المباشرة وغير المباشرة.

وحضر حفل الإطلاق الرسمي سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات المجتمعية في أبوظبي. وشهد الحفل تقديم شهادات التصنيف لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي انطبقت عليها شروط التصنيف خلال الفترة التجريبية، التي امتدت من شهر مارس وحتى يوليو 2022.

وبهذه المناسبة، قالت سلامة العميمي: «نقدم اليوم إلى مجتمع أبوظبي بمختلف مكوناته من أفراد ومؤسسات منظومة مبتكرة جديدة ستعمل على تعزيز منظومة عمل القطاع الثالث والتعريف بأهمية الدور الذي يقدمه عبر منتجاته وخدماته المصممة استناداً للاحتياجات المجتمعية وأولوياتها المعتمدة حكومياً».

آلية التقديم

يمكن لكافة المؤسسات التي توائم أنشطتها الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن تتقدم بطلب الحصول على ميزات هذه الشهادة، وهي مجانية ومتاحة لجميع المؤسسات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، والتي تعتمد هدفاً اجتماعياً ضمن أهدافها المؤسسية أو التشغيلية، كما يمكن للمؤسسات الاجتماعية خارج إمارة أبوظبي التقدم بطلب الحصول على الشهادة في حال أنشأت فرعاً لأعمالها بأبوظبي.

ويمكن للشركات والمؤسسات الاجتماعية، ورواد الأعمال الاجتماعيين التقدم بطلب الحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ومن خلال الرابط التالي: https://maan.gov.ae/maan-social-certificate/.

ميزات

وستمنح شهادة التصنيف نوعاً إضافياً من المصداقية للعلامة التجارية في القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، حيث يدل هذا الاعتراف على أن هذه المؤسسات تعمل على مواءمة أنشطتها التجارية مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي، وستسهم في دعم استدامة الشركات والربحية الخاصة بها، وتعزيز عقلية المشتريات الاجتماعية في جميع أنحاء الإمارة، مع تشجيع نمو وإنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة.

27 شركة

وتلقت الهيئة خلال المرحلة التجريبية لإطلاق شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي طلبات الحصول على الشهادة من 45 شركة اجتماعية، حيث تمكنت 27 شركة منها من الحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي بنجاح بعد أن استوفت كافة الشروط والمتطلبات، وهناك الآن 13 شركة تقوم بمراجعة وتحديث طلباتها لاستكمال عملية الحصول على الشهادة.

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