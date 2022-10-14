غباش: تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يُسهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار والارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار برؤية واعية.

وأشاد معاليه باهتمام ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للعمل البرلماني في الدولة وأيضاً لجلسات المجلس الاستشاري في الشارقة لدوره الفاعل في التواصل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في الشارقة.

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