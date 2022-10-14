«إسلامية دبي» تفتتح 17 مسجداً جديداً بسعة 13300 مصلٍ

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 17 مسجداً جديداً بنهاية الربع الثالث لعام 2022م حيث بلغت السعة الاستيعابية للمساجد الجديدة 13375 مصلياً.

وقال محمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع المساجد بالدائرة: بلغت تكلفة بناء تلك المساجد نحو 109 ملايين درهم وتم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين ومن التبرعات لبناء المساجد.

وأضاف الفلاسي أنه تم توزيع تلك المساجد حسب الأولوية القصوى في مناطق إمارة دبي، شاملة مناطق التطوير العقارية، مثل منطقة مُدن، ومثلث قرية جميرا، ومنطقة ليوان، وكذلك مناطق شملت مساكن المواطنين، مثل منطقة البدع، وحتا، وعود المطينة الأولى، وند الشبا الثالثة، والمناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق سكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، ورأس الخور الصناعية الخامسة.

وأشار الفلاسي إلى أن التصاميم المعمارية للمساجد تنوعت ما بين الحداثة والعمارة الإسلامية التقليدية، والطراز التراثي المتوافق مع منطقة حتا، مع مراعاة كامل الاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم، والمعايير الصديقة للبيئة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك.

وأفاد الفلاسي بقيام الدائرة بتوفير عدة خيارات تمكن المتبرعين من اختيار الأراضي المتاحة والأكثر ملاءمة لهم لبناء المساجد في جميع مناطق الإمارة ضمن خطة سنوية مدروسة، مع الأخذ بالاعتبار توفر الخدمات الرئيسة لتلك المناطق كالطرق، والكهرباء والمياه، وغيرها.

وأوضح أنه توافقاً مع القرار الإداري رقم (85) لسنة 2022 الصادر عن مدير عام الدائرة بشأن تنظيم رعاية الأشخاص للمساجد في إمارة دبي، فإن رعاية الدائرة للمساجد التي يتم بناؤها حديثاً تتم وفق معايير خاصة، بحيث يقوم قطاع شؤون المساجد بتوفير كامل الرعاية من النظافة والصيانة عن طريق شركات خاصة في هذا المجال، وهو ما جعل الفرصة سانحة للمشاركة المجتمعية من خلال منح الأفراد حق الرعاية وفق اشتراطات محددة نص عليها القرار.

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