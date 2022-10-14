اكتمال الربط الإلكتروني بتبادل المعلومات بين شرطة دبي و«تنمية المجتمع»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي عن اكتمال العمل في مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدّرسها الهيئة، والذي سيتيح لها سهولة أكبر في الحصول على بيانات الحالات من قاعدة بيانات شرطة دبي مع ضمان سريتها، دون الحاجة إلى طلب نسخ ورقية أو إلكترونية من المتعامل أو الدخول على نظام خارجي للحصول على نسخ من المستندات التي تحتوي على هذه البيانات.

وسيسهم الرابط الإلكتروني في تسريع دراسة الحالات في هيئة تنمية المجتمع واختصار رحلة المتعامل وتسريع فترة إنجاز الطلبات من خلال القدرة على الوصول إلى المستندات والبيانات المتبادلة ما يتعلق بمتطلبات خدمات المنافع المالية والتراخيص وخدمات التمكين المالي، والحصول على شهادة الخدمة الوطنية، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وغيرها من المستندات المشتركة.

تعاون

وبينت أمل عوض الصيري، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة تنمية المجتمع، أن مشروع الربط يتضمن مراجعة بيانات المتعاملين لدى هيئة تنمية المجتمع مع شرطة دبي، ووضع قوائم بالخدمات والإجراءات التي تتطلب تعاوناً بين الجهتين وتطوير آلية لسهولة وضمان تكامل الربط الإلكتروني.

وقالت: «يأتي هذا الربط في إطار سلسلة من مشاريع متكاملة البيانات والخدمات التي تتبنها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وضمان دقتها وسلاستها، ونتوقع أن تسهم في سهولة خدمة المتعاملين وتحديد نوع الخدمات اللازمة لهم ولأسرهم ووضع خطط متكاملة تتلاءم مع الاحتياجات الاجتماعية والمالية لكل حالة».

تعزيز

من جهتها، قالت حصة البلوشي مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدّرسها الهيئة، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على العمل على تحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية بما يعزز من تقديم الخدمات إلى الجمهور بكل سهولة ويُسر والعمل على إسعادهم.

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