بحث تطبيق مبادرة صندوق التكافل الخيري الصحي بمجموعة التداوي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

ومروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، وتم خلال اللقاء بحث مبادرة صندوق التكافل الخيري الصحي الذي اقترحه معاليه مؤخراً، والذي يستهدف جمع التبرعات من ذوي الأيادي البيضاء، الراغبين في عمل الخير، لتستخدم في دعم المعسرين، وغير القادرين على دفع نفقات العلاج.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية إنشاء مثل هذه الصناديق الخيرية التي تمثل تضامناً مجتمعياً وإنسانياً، يُسهم في مساعدة الناس الذين لا تسمح لهم ظروفهم على تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة دعمها من قبل كافة الفعاليات الوطنية وفئات المجتمع لضمان استمراريتها وملاءمتها.

أهمية

من جانبه، أكد علي محمد المطوع، أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر ستولي هذه المبادرة أهمية خاصة، وستشرف عليها بالتنسيق مع المعنيين في مجموعة التداوي، كونها تمثل عملاً خيرياً وإنسانياً نابعاً من حسّ وطني، وتؤكد على تكاتف الجهود التي يشارك فيها المجتمع لتقديم الرعاية الصحية اللازمة دون تمييز أو مفاضلة للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

كما استعرض آلية المؤسسة في تبني المبادرة والإشراف عليها من خلال الأنظمة والسياسات والحوكمة والرقابة والتدقيق وسياسة الاستثمار المعتمدة.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

خطة

عرض علي المطوع خطة لتسويق مبادرة صندوق التكافل الخيري الصحي والترويج لها، من خلال التعريف بها وتوجيه الرسائل الإعلامية اللازمة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل استهداف الفئات المعنية من كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، إلى جانب المؤسسات والجمعيات الخيرية المعنية بالعمل الخيري.

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