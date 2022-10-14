«عين الشرطة» تسجل 25 ألفاً و833 شكوى 2021

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن تسجيل 25 ألفاً و833 شكوى خلال العام الماضي تتعلق بجرائم وبلاغات إلكترونية مختلفة عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة «عين الشرطة»، التي يتم التحقيق فيها بشكل فوري وسريع.

حيث انخفضت البلاغات العام الجاري، مرجعاً السبب الرئيس إلى التوعية المستمرة التي تقوم بها شرطة دبي عبر قنوات التواصل المختلفة مع الجمهور، ومنها وسائل الإعلام، إضافة إلى قيام الدوريات الإلكترونية بإغلاق أي مواقع يشتبه بأنها احتيالية سواء ورد بلاغ بذلك أم لا.

وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: إن المنصة كان لها أثر كبير في مساعدة شرطة دبي في رصد الجرائم والتعامل معها، مؤكداً الاستفادة بنسبة 80 % من المعلومات الواردة في تلك البلاغات في التعرف إلى كثير من الجرائم ومنع استمرارها، وإن 20 % من إجمالي البلاغات الواردة عبر المنصة تمثل قضايا وتعاملات تشكل جرائم يقبض على مرتكبيها في حال وجودهم داخل الدولة، واستخدام العلاقات الدولية، لتعقب الموجودين خارجها والقبض عليهم.

وأضاف أن الأساليب المستخدمة في الجرائم الإلكترونية تشهد تطوراً مستمراً، وأن وقوعها ينصب في عوامل عدة، تتمثل في قلة وعي الأشخاص ورغبتهم في تحقيق ثراء سريع أو عدم الحرص في التجاوب مع الرسائل الإلكترونية غير الموثوق بها والضغط على الروابط التي قد تكون فخاً لاختراق الهاتف أو الحاسوب.

إضافة إلى ضعف المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية داخل الدولة، والتي تستغلها العصابات فتقوم بإرسال بعض الرسائل التي تبدو أنها من مصدر رسمي، ويطلب من الشخص إمداده بأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، بل والأرقام السرية التي من الاستحالة أن يقوم أي بنك بطلبها لأنها تخص العميل فقط.

ملاحقة

ولفت الهاجري إلى أن بعض الأشخاص يتأخرون في البلاغ أو الشكوى، وهو ما يصعب من عملية الملاحقة ويمنح العصابات فرصة للإيقاع بضحايا آخرين، داعياً إلى استخدام منصة «عين الشرطة» المجانية في أي وقت على مدار اليوم وإمداد السلطات بكافة المعلومات.

كذلك يجب على أفراد المجتمع ربط مواقع التواصل الاجتماعي لديهم برقم الهاتف، حيث يستغل الجناة الثغرات الأمنية في بعض الحسابات ويقومون بالاختراق، وغالباً ما يكون الأمر ليلاً.

كما دعا الهاجري أفراد المجتمع إلى عدم تصوير بطاقات الائتمان، وعدم إرسال صور البطاقات عبر الواتس أب، والحرص على إبقاء المعلومات البنكية سرية وإيقاف البطاقة فوراً حالة وجود عمليات سحب احتيالية.

صفحات

لفت العقيد سعيد الهاجري إلى ضرورة عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الآمنة، حيث تقوم العصابات بعمل صفحات بديلة لمواقع عالمية شهيرة بتغيير حرف أو نقطة بطريقة غير ملحوظة ويتم إتاحة عروض مغرية سواء للسفر أو للشراء ويقوم الشخص بتعبئة بيانات الدفع، فيما يمكن للطرف الآخر الحصول على نسخة من تلك البيانات بسهولة وسرقة الأرصدة.

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