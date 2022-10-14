توعية حول «مسؤولية الأخطاء الطبية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين - فرع أبوظبي، ورشة عمل افتراضية بعنوان «مسؤولية الأخطاء الطبية»، بهدف نشر الثقافة والتوعية اللازمة حول المسؤولية الناتجة عن الأخطاء الطبية، إضافة إلى تسليط الضوء على القوانين والتشريعات التي وضعتها دولة الإمارات لحماية حقوق المرضى ومتلقي العلاج. وتأتي الورشة الافتراضية ضمن برنامج «اعرفي حقوقك»، الذي انطلق عام 2009 برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث تضع سموها قضايا وشؤون المرأة والأسرة على رأس أولوياتها، من خلال رعايتها العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تمكين وريادة المرأة في المجالات كافة.

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