أمير ليختنشتاين: دبي تمنحنا الوصول لقاعدة عملاء عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد الأمير ماكسيميليان، أمير ليختنشتاين ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إل جي تي» الدولية الخاصة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول التي تملكها العائلة المالكة في ليختنشتاين، أن المجموعة حريصة على التواجد في دبي، كون الإمارة تمنحها فرصة الوصول إلى قاعدة عُملاء عالمية متسعة النطاق.

وقال الأمير ماكسيميليان، لـ«البيان» على هامش الحفل الذي أقيم في دبي لإطلاق دراسة عن العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن مهتمون بالتواجد والعمل في دبي، كونها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً. وعليه، فإن دبي تمنحنا فرصة الوصول إلى قاعدة عملاء عالمية متسعة النطاق، مما يعزز انتشارنا العالمي، في العمل الخيري وفي محفظة أعمالنا بصفة عامة».

وتابع: «يحظى العمل الخيري في دبي ومنطقة الخليج ككل بمكانة رئيسية في عادات المجتمع، فهو مترسخ تاريخياً وثقافياً على نحو عميق. وبالتالي، نعتقد أن ثمة فرصة طيبة لتعزيز التعاون بين «إل جي تي» ودبي والمنطقة ككل، خاصة وأن الدراسة التي أطلقناها أفادت بأن قيمة العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 210 مليارات دولار».

وأشارت الدراسة إلى أن العمل الخيري في المنطقة يتماشى مع الأولويات وبرامج التحول التي وضعتها الحكومات، حيث استفاد العمل الخيري من السياسات الحكومية والجهود التنظيمية الداعمة للقطاع.

وأوضحت أن أعضاء الشركات العائلية المنتمين إلى جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية يقدمون المزيد من الأعمال الخيرية، حيث يحتضن أبناء ذلك الجيل الابتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع مواصلة إرث ذويهم في مجال العطاء.

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