تخريج الدفعة 3 من سفراء الهوية الوطنية الإماراتية

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت مؤسسة وطني الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بتخريج 47 منتسباً من الدفعة الثالثة من برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية من أعضاء المجالس المؤسسية في إمارة رأس الخيمة وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإمارة بحضور ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.

وفي تصريح لمعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب قالت: «إن أصالة علاقتنا بإرثنا وقيمنا وهويتنا الوطنية هي التي تحدد نظرتنا واستعدادنا للمستقبل. ونؤكد أهمية أن يكون للشباب دور أساسي في تعزيز منظومة القيم وتحويلها لممارسات يومية تترسخ في شخصياتهم وسلوكهم».

وأضافت معاليها: «هيأت قيادتنا الرشيدة بيئة حاضنة وممكنة للشباب في الدولة، وجعلت من الاستماع لهم ولتطلعاتهم أداة رئيسية لتطوير الحلول والرؤى والبرامج على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات».

رؤى

وأكد ضرار بالهول الفلاسي «أن برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية كان بكل دوراته ترجمة لرؤى القيادة الحكيمة في ترسيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية في نفوس الشباب، فكراً وفعلاً وعملاً وسلوكاً لترسيخ العلاقة بين الأصالة والهوية والانتماء الوطني.

وبالتالي ترسخ خصوصيتنا وتفردنا بين الأمم، لنكون متميزين بهويتنا بسلوكنا بأفكارنا بعلاقاتنا مع الآخرين، لأن الهوية الوطنية هي معيارنا في كل خطوة نخطوها تجاه المستقبل. من أجل الحفاظ على الوطن وصون منجزاته، والدفاع عن مكتسباته وسمعته وبناء حاضر مشرق ومستقبل زاهر لأبنائه.

وأشار خلال حديثه إلى أن سفراء الهوية الوطنية الإماراتية يجسدون قيم الهوية وأصالة الانتماء الوطني، ليكون الوطن حاضراً في العقل والقلب والروح، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، أصالة ومعاصرة، رؤية واستشرافاً، ابتكاراً وإبداعاً وتفرداً، ليكونوا قادرين على صناعة مستقبل الوطن، وليكونوا مثالاً وقدوة للشباب الإماراتي وللشباب العربي، بقيمهم وأفكارهم ورؤيتهم وأصالتهم.

برامج

وقد شملت فعاليات البرنامج وأنشطته العديد من المحاضرات والجلسات وورش العمل التي قدمها وترأسها أكاديميون ومختصون، والتي ركزت على أهمية تأهيل الشباب الإماراتي وتحصينه من كافة المهددات سواء كانت في الهوية اللغوية أو قيم المواطنة الصالحة.

بالإضافة إلى تعزيز السنع والقيم الإماراتية التي تتماشى مع المواطنة الرقمية وتأصيلها بما يسهم في صناعة سمعة طيبة للمجتمع والوطن. وفي ختام حفل التخريج تم تكريم الجهات الراعية للحدث والداعمة له وهي:

المؤسسة الاتحادية للشباب ووزارة شؤون المجلس الوطني، ومتحف الاتحاد، ومكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، ومعهد الشارقة للتراث، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية شرطة دبي وخدمة الأمين والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومركز رأس الخيمة الإبداعي.

برنامج

عمل برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية منذ انطلاقته استجابة لرؤى القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية في نفوس الشباب بارتكازه على جملة من الركائز الأساسية وأهمها تعزيز الهوية الوطنية، واحترام الدستور الحصن المنيع للمجتمع الإماراتي، بقيمه وثوابته الوطنية والمجتمعية من أجل بناء قاعدة شبابية عريضة، تضع نصب أعينها الحرص على كيان الوطن، والتفاني في الدفاع عنه وحماية مكتسباته ومنجزاته في الحاضر والمستقبل.

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