أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي لجمعية علم السموم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تستضيف العاصمة أبوظبي، المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم، في الفترة من 16 وحتى 21 من شهر أكتوبر الجاري.

والذي تنظمه شركة أمصال، أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وبدعم وتعاون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة ـ أبوظبي، وهيئة السياحة والثقافة ـ أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، إلى التعرف على علم السموم، وتشجيع البحث والنهوض بالمعرفة في جميع مجالات علم السموم، وتسهيل تبادل الأفكار والمعلومات حول علم السموم بين المهتمين في هذا المجال، وتطوير وتعزيز معايير البحث في علم السموم لا سيما المعايير الأخلاقية لأبحاث الحيوانات.

وتشجيع تطوير البحث من خلال تشجيع البحث والباحثين في علم السموم، بما في ذلك الباحثين الجدد والشباب، وتشجيع تنمية الاهتمام الإكلينيكي والخبرة والمؤهلات في علم السموم الإكلينيكي، والتعرف على التميز في علم السموم.

مشاركون

ويعقد المؤتمر حضورياً وافتراضياً حيث يشارك فيه قرابة 120 مختصاً حضورياً، و2000 مختصاً افتراضياً، من 35 دولة من مختلف دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، من الباحثين وأساتذة الجامعات العالمية.

والمديرين التنفيذيين، والمهتمين بعلم السموم، سواء التجريبية أو السريرية بما في ذلك المهتمين بالتصنيف وبيولوجيا الكائنات الحية المنتجة للسموم، والكيمياء الحيوية وعلماء الصيدلة الذين يعملون مع السموم، والباحثين في علم السموم الساعين لتطوير علاجات جديدة للأمراض البشرية، وعلماء الزراعة الذين يبحثون عن مكافحة الآفات الجديدة، والعلماء الذين يبحثون لإنتاج مضادات السموم، والأطباء المشاركين في التشخيص.

وعلاج آثار السموم الناجمة عن الحيوانات السامة، مثل الثعابين والعناكب، والعقارب وقنديل البحر، والحيوانات السامة والنباتات السامة والفطر والسموم الطحلبية والسموم البكتيرية.وأكد الدكتور جوليان وايت رئيس الجمعية الدولية للسموم أن المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم، من المؤتمرات الفريدة من نوعها، والأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط.

جلسات

تحفل جلسات المؤتمر على مدى ستة أيام بمناقشة العديد من الأبحاث التي تتناول علم السموم السريرية، لدغات الأفاعي، مضادات السموم، التطورات الحديثة في علم السموم، السموم الطبيعية واكتشاف الأدوية، علم أدوية السموم، السموم والقنوات الأيونية، هيكل السموم ووظيفتها، السموم في التاريخ الطبيعي والتطور، السموم البحرية والمياه العذبة، السموم الفطرية والبكتيرية، تقنيات السموم، مضادات السموم البروتينية، الأجسام المضادة والسموم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز